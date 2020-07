Coronavirus, Bei: fondo di garanzia da 25 miliardi

(Fotogramma/Ipa)

Un fondo di garanzia europeo da 25 miliardi di euro che punta a mobilitare fino a 200 miliardi di euro per l’economia europea. E' la proposta approvata dal consiglio di amministrazione della Bei in risposta alla crisi provocata dalla pandemia Covid-19. La decisione del Consiglio di amministrazione dà seguito alla raccomandazione formulata il 9 aprile scorso dall’Eurogruppo di integrare la proposta della Bei nel pacchetto di misure di risposta comune dell’Ue. Il Gruppo Bei, sottolinea in una nota, è destinato a svolgere un ruolo determinante nella lotta contro le conseguenze economiche della pandemia di Covid-19.