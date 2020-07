Coronavirus, Fmi: "Se Paesi G20 collaborano il mondo tornerà su percorso di crescita"

(Afp)

"Lavorando a stretto contatto, il G20 può aiutare a salvare vite umane, proteggere i più vulnerabili e riportare l'economia mondiale sulla strada di una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva". Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale nella nota preparata per la riunione virtuale del G20 sulla pandemia di coronavirus e le sue ripercussioni a livello globale.

I governanti - si legge ancora - "devono essere uniti di fronte a questa emergenza. La cooperazione non è importante solo per motivi di solidarietà umana, ma anche per prevenire il ritorno del contagio in un mondo interconnesso".

Ma soprattutto, conclude il Fondo monetario, "gli sforzi coordinati a livello internazionale possono avere benefici particolarmente grandi, in quanto dalle azioni congiunte derivano ulteriori benefici per l'economia globale".