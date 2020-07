Patuanelli: "Vacanze d'estate? Ci vorrebbe la sfera di cristallo"

(Fotogramma)

Gli italiani potranno andare in vacanza questa estate? "Nella mia attività io cerco di mantenere un profilo di serietà e non mi sento di dare risposte che prevederebbero una sfera di cristallo". Così il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha risposto a una domanda di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa'. "È chiaro che se le condizioni sanitarie non consentiranno ai nostri concittadini di andare in vacanza dovremo dire che non si può fare", ha concluso.

Patuanelli: "Ragionare su regionalizzazione delle riaperture"