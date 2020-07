Coronavirus, Inps: entro 30 aprile tutti i pagamenti

L'Inps ha rispettato la data del 15 aprile, per pagare ''la maggior parte delle prestazioni legate al cura Italia'', soprattutto relative al bonus 600 euro per gli autonomi, e si impegna ''fino da adesso a rispettare la data del 30 aprile'' per ''pagare il resto dei provvedimenti''. Lo afferma il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, nel corso dell'audizione in commissione Lavoro alla Camera, sui problemi di funzionamento del sito internet dell'Istituto in occasione della richiesta del bonus di 600 euro.

A oggi l'Inps ha ricevuto circa ''5 milioni di domande per 9,5 milioni di beneficiari'', aggiunge Tridico, evidenziando che "tTanti istituti e istituzioni europee sono stati presi di mira da attacchi dos, attacchi hacker, informatici che l'Inps ha continuato a ricevere dal 21 marzo e fino a oggi''.