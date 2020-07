Coronavirus, Zampa: "Senza lockdown Italia non avremmo salvato Centro-sud"

(Fotogramma)

"Ha ragione chi dice che senza lockdown dell'Italia non avremmo salvato il Centro-sud. Credo che questo sia stato l'obiettivo più centrato del governo". Così Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, in collegamento con Agorà su Rai3. "Non mi sembra una prova di intelligenza" dire "che le cose quando vanno bene le ha fatte il presidente della Regione e quando vanno male è colpa del governo", aggiunge.

Parlando delle modalità di riapertura delle attività, Zampa ha spiegato che "il governo fisserà una base, da lì in poi le Regioni possono stringere di più ma non allentare". "Non giochiamoci risultati che ci sono costati un sacrificio gigantesco", dice Zampa.