Cottarelli: "Con eurobond triplo risorse Mes, servono entrambi"

Afp

Per l'Italia andrebbero bene sia il Mes che gli eurobond, ma con i bond comuni l'emissione sarebbe tre volte superiore. E' quanto ha spiegato l'economista ed ex commissario alla Spending review, Carlo Cottarelli, in un'intervista al Tg2000.

"Io credo che servano sia il Mes, sempre che non ci siano sorprese" che gli eurobond, "perché lì l’emissione potrebbe essere molto più ampia, 500-1000 miliardi di euro per tutta l’area, ma mentre per il Mes arriverebbero 36-37 miliardi all’Italia, con una emissione di recovery bond i soldi potrebbero essere molto più ampi, anche 3 volte di più", afferma. "I ricovery bond – aggiunge - sono soldi che si prendono a prestito insieme e poi si decide insieme come spenderli, il Mes sono pure soldi che il Mes prende a prestito dai mercati e poi dice 'te li do ma devi usarli in un certo modo. Per fare fronte alla sanità o quanto meno alla crisi'.

Sul fronte nazionale "per ora quello che il governo ha stanziato è poco più dell’1% del Pil circa 20-25 miliardi" con il Dl Marzo e "un po' di più adesso con il decreto Liquidità", ricorda. "Ricordiamoci che il decreto liquidità fornisce 400 miliardi alle imprese come prestiti, di cui lo Stato da soltanto la garanzia alle imprese su questi prestiti. Bisogna fare di più, poi ci sarà una fase nella quale il governo deve spendere credo con un programma di investimenti pubblici per rilanciare l’economia, per ora si sta soltanto attenuando l’impatto negativo dello shock subito per famiglie e imprese", conclude.