Catalfo: "In decreto aprile indennizzo autonomi sale a 800 euro"

(Fotogramma)

Nel decreto legge aprile saranno rifinanziati ''tutti gli ammortizzatori sociali già previsti a marzo, compreso l'indennizzo per partite Iva, autonomi e stagionali che da 600 passerà a 800 euro''. Lo scrive il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, su Facebook. ''Visto che l'attuale emergenza sta colpendo con maggiore forza le fasce più deboli della popolazione, al Rdc dobbiamo necessariamente affiancare uno strumento che aiuti chi è privo di qualsiasi forma di sostegno al reddito. ''Sto lavorando al reddito di emergenza, prevedendo un meccanismo 'a salire' in base al numero dei componenti del nucleo familiare''. Il decreto legge aprile ''conterrà anche l’ampliamento dei congedi parentali per i genitori con figli e una indennità per i lavoratori domestici (colf e badanti)''.