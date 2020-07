Coronavirus, Catalfo: "In dl aprile bonus autonomi rinnovato per 2 mesi"

(Foto Fotogramma)

Con il decreto legge di aprile il reddito di ultima istanza ''sarà rinnovato per due mesi, è riconosciuto anche in favore di questi lavoratori che, proprio perché recentemente iscritti alle rispettive casse previdenziali, non possono vantare per l’anno di imposta 2018 un reddito derivante dall’esercizio della professione''. Lo annuncia la ministro del Lavora, Nunzia Catalfo, su Facebook. ''L’obiettivo del Governo è tutelare il maggior numero possibile di lavoratori. Sappiamo che ci sono alcune categorie che, a causa dell’emergenza Coronavirus, stanno vivendo un momento di difficoltà: siamo impegnati per dare loro una risposta'', si legge ancora.