Alitalia, Patuanelli: "Newco in prime settimane di giugno"

''La newco con capitale pubblico contiamo di concluderla entro le prime settimane di giugno. In questo modo Alitalia potrà tornare a scalare quote di mercato appena si potrà a riprendere a volare dopo la pandemia del coronavirus''. Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, lo spiega in occasione di un'audizione alla Camera sulle prospettive di Alitalia a seguito dell'emergenza coronavirus.

''Alitalia attualmente ha circa 90 aerei, ma non avrà difficoltà a trovare nuovi aeromobili sul mercato, in questa fase di criticità per la pandemia di coronavirus'', ha sottolineato poi aggiungendo che in questa situazione dovuta al coronavirus, ''si potrebbe pensare di cambiare l'alleanza con Sky Team. Comunque qualsiasi ragionamento e valutazione sull'alleanza'' va fatta dalla compagnia con tutti i ministeri competenti.

''Nessuno può dire che vi saranno esuberi zero nella nuova newco, ma cercheremo di tutelare l'occupazione'', ha poi affermato Patuanelli spiegando: 'Non ho mai detto che Alitalia in futuro opererà con 25 o 40 aerei, anzi ho sempre detto che bisogna rinnovare la flotta'', conclude Patuanelli.

''Discontinuità aziendale non deve per forza essere vista come una separazione degli asset, ma una differenziazione aziendale. Trasferire così sic simpliciter l'azienda in un altro contenitore non funziona'' ha detto ancora. ''Il Governo sta parlando con l'Europa per avere risorse sul turismo e sul trasporto areo, ma al momento dall'Europa non è ancora arrivata risposta'', ha aggiunto.

"Non mi ricordo che ci sia stato un governo degli ultimi dodici anni che abbia risollevato le sorti di Alitalia, a partire dai 'capitani coraggiosi' per finire con l'esperienza Etihad ha poi concluso - Evidentemente è un problema che non è che non lo ha risolto il M5S, ma evidentemente è un problema che non è facile da risolvere. Non abbiamo avuto offerte definitive per cedere Alitalia''.