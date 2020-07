'Repubblica', Verdelli via e Molinari nuovo direttore: proclamato sciopero

(Fotogramma)

Carlo Verdelli lascia la direzione di 'Repubblica'. Al suo posto è stato nominato Maurizio Molinari.

Dopo l'annuncio, i giornalisti del quotidiano hanno proclamato una giornata di sciopero per oggi. 'Repubblica' quindi venerdì non sarà in edicola. La decisione, a quanto apprende l'Adnkronos, arriva dopo la riunione tra i fiduciari di redazione dei settori e delle redazioni locali convocata dal Comitato di Redazione da remoto, ''non essendo possibile vedersi in assemblea per evidenti ragioni legate all'emergenza Coronavirus''. Alla base della proclamazione dello sciopero, passato con 245 sì, 38 no e 8 astenuti, non ci sarebbe un giudizio legato al nuovo direttore Molinari bensì la modalità con cui è stato liquidato Verdelli.

Il Consiglio di Amministrazione di Gedi ha dunque nominato Molinari direttore della testata in sostituzione di Verdelli, "al quale ha espresso gratitudine per il lavoro svolto nel corso dell’ultimo anno e piena solidarietà per le intimidazioni che sono state rivolte contro la sua persona", si legge in una nota diffusa al termine del cda. Maurizio Molinari è stato inoltre nominato Direttore Editoriale del Gruppo Gedi: "In questo nuovo ruolo, Molinari avrà il compito di valorizzare la forza giornalistica, i prodotti editoriali e i contenuti intellettuali del gruppo anche attraverso lo sviluppo di progetti innovativi e multimediali".

Mattia Feltri, a quanto apprende l'Adnkronos, sarà invece il nuovo direttore dell''Huffington Post'. Feltri, nato a Bergamo 51 anni fa, figlio di Vittorio, attualmente è caporedattore a 'La Stampa', di cui firma la rubrica in prima pagina 'Buongiorno'.

Massimo Giannini assumerà l'incarico di direttore de 'La Stampa' e di Gnn (il network dei giornali locali del Gruppo Gedi), che dovrà ratificare la nomina. Lo annuncia la nota diffusa al termine del cda di Gedi in cui si legge che Pasquale di Molfetta (Linus) sarà il direttore editoriale del polo radiofonico del Gruppo, che riunisce tutte le radio di Gedi.