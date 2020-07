Coronavirus, Bper sottoscrive protocollo Sace per sostegno a imprese

Il gruppo Bper ha sottoscritto oggi con Sace il protocollo di collaborazione che formalizza l’adesione a 'Garanzia Italia', lo strumento straordinario introdotto per sostenere la concessione di finanziamenti alle imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19 con la garanzia di Sace e la controgaranzia dello Stato, come previsto dal Decreto Liquidità dell’8 aprile scorso. Lo comunica la banca.

La firma del protocollo, si spiega dall'istituto, "conferma il forte impegno del gruppo Bper a fianco delle imprese per aiutarle a fronteggiare questa fase di difficoltà, operando su tutte le soluzioni previste dal Decreto. Le strutture di Bper Banca e delle altre banche del gruppo – Banco di Sardegna, Cassa di Risparmio di Bra e Cassa di Risparmio di Saluzzo – stanno lavorando intensamente in questi giorni per raccogliere e gestire le numerose richieste pervenute dalle aziende, con l’obiettivo di fornire loro la liquidità necessaria nel minor tempo possibile".