Coronavirus, Catalfo: "Rinnovo Cura Italia e tutele colf e badanti"

(Fotogramma)

"Fin dall’inizio di questa emergenza, come Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sto facendo tutto il possibile per dare risposte a milioni di lavoratori e famiglie. È un impegno che sto portando avanti con grande e ferma determinazione: lo devo al nostro Paese". Così su Facebook la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, che annuncia: "Nei prossimi giorni, agli interventi che come Governo abbiamo già messo in campo si aggiungeranno quelli del decreto Aprile, con il quale non solo rinnoveremo le misure già previste nel 'Cura Italia' - dagli ammortizzatori sociali ai congedi parentali e voucher babysitter per i genitori con figli - ma tuteleremo anche altre categorie come colf e badanti e introdurremo il Reddito di emergenza per dare un aiuto concreto a tutti i cittadini più in difficoltà".

"In questa delicata fase che stiamo attraversando, assolutamente positiva è stata la sinergia creatasi con alcune delle principali realtà italiane - prosegue - Il mese scorso, al Ministero abbiamo sottoscritto una convenzione con Abi e parti sociali per l’anticipo della cassa integrazione da parte delle banche. Proprio nelle ultime ore è stato fatto un nuovo, importante passo avanti. Infatti, in virtù di un accordo con l’INPS, Poste Italiane anticiperà la Cig (sia quella ordinaria sia in deroga) ai clienti BancoPosta e PostePay Evolution: la richiesta potrà essere presentata online accedendo al sito di Poste".

Sul fronte pensioni, aggiunge la ministra, "anche per il mese di maggio il pagamento sarà anticipato al 27 aprile per i titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di Risparmio o di una Postepay Evolution mentre chi riscuote l’importo in contanti, al fine di contrastare il diffondersi del contagio da Coronavirus, dovrà recarsi presso gli uffici postali seguendo questo calendario: lunedì 27 aprile dalla A alla B; martedì 28 aprile dalla C alla D; mercoledì 29 aprile dalla E alla K; giovedì 30 aprile dalla L alla P e sabato 2 maggio (mattina) dalla Q alla Z".

"Dobbiamo continuare a remare tutti nella stessa direzione, rispettando le regole: insieme possiamo farcela", conclude Catalfo.