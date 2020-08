Air France-Klm: "Nostro ritorno a normalità non prima di 2 anni"

(AFP)

Un ritorno alla normalità "non lo vedo prima di due anni. Forse anche qualcosa in più. Dipenderà della riapertura dei confini ma anche del tempo che sarà necessario ai nostri clienti per tornare a prendere l'aereo". Così il Ceo di Air France - Klm, Benjamin Smith in un'intervista a 'Les Echos' dopo lo stanziamento, da parte dello Stato francese, di 7 miliardi di euro condizionati all'accelerazione del piano di trasformazione di Air France.

Oggi, spiega Smith al quotidiano economico francese, "l'attività di Air France è al 2-3% del programma normale di un mese di aprile. La situazione dovrebbe iniziare a migliorare progressivamente a livello domestico con l'uscita del confinamento a partire dell'11 maggio" in Francia. Tuttavia, aggiunge, "dovremo aspettare la riapertura dei confini europei, possibilmente verso la fine dell'estate, per poter rilanciare il nostro programma lungo raggio, che attualmente, sono limitati ai voli di rimpatrio e a quelli cargo. Poi bisognerà aspettare la riapertura dei confini di paesi importanti per noi come gli Stati Uniti. Insomma ci sono molte incognite", sottolinea il Ceo di Af-Klm.

Smith sottolinea "che gli obiettivi del piano di trasformazione a novembre scorso non cambiano" ma "gli acceleriamo" in particolare per quanto riguarda la "razionalizzazione della rete domestica che l'anno scorso ha registrato un rosso di 200 milioni di euro" e per quanto riguarda "la ristrutturazione delle attività di supporto non operative". Per il numero uno di Air France - Klm "questa crisi deve essere l'occasione per fare riforme strutturali che alcuni dei nostri concorrenti hanno già realizzato". Per quanto riguarda un eventuale sostegno anche da parte dello Stato olandese, Smith spiega: "Air France non ha la stessa dimensione né lo stesso livello di redditività di Klm. Il governo olandese quindi sosterrà il gruppo e Klm a un livello proporzionalmente equivalente a quello del governo francese per Air France".