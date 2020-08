Catalfo: "In nuovo dl estensione congedo e bonus baby sitter"

(Foto Fotogramma)

"L’impegno del Governo per tutelare tutte le famiglie e garantire a quelle con figli di poter conciliare vita e lavoro è massimo. A questo proposito, nel nuovo decreto che ci apprestiamo ad approvare verrà prevista l’estensione del congedo parentale e del bonus baby sitter e inserito un indennizzo per colf e badanti, un importante sostegno per milioni di nuclei". Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, sul piano infanzia.

Inoltre, insieme ai Ministri Azzolina, Bonetti e Spadafora, sottolinea Catalfo, "tenuto conto dei pareri espressi dal Comitato tecnico-scientifico, stiamo lavorando ad un protocollo che permetta di trovare delle soluzioni concrete, come l’attivazione di centri estivi che operino in condizioni di assoluta sicurezza: in questo senso, sto valutando l’ipotesi di usare il bonus baby sitter in maniera più flessibile anche per il pagamento di tali servizi". Come ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, poi, conclude, "sto vagliando la possibilità di finanziare i progetti proposti dagli enti locali con fondi del mio ministero. Mai come in questo momento serve una sinergia a tutti i livelli e il Governo è pronto a fare la sua parte".