Dogane: Fanelli lascia direzione dei giochi, carica passa ad interim a Minenna

(Fotogramma)

Secondo quanto appreso da Agimeg Roberto Fanelli non è più il direttore dei giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Fanelli non lascia comunque l’agenzia ma andrà a ricoprire il ruolo di direttore dell’ufficio legale. La carica di direttore dei giochi viene assunta per il momento ad interim dal direttore dell’Agenzia Marcello Minenna.