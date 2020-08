Fondazione di Venezia, progetto #fdvonair. Si parla di economia con Gianni Toniolo

Gianni Toniolo

Si parla di economia italiana e delle diverse prospettive di uscita dalla crisi nel nuovo appuntamento della rubrica “A tu per tu con…”, in programma giovedì 30 aprile alle 14.30 sulla pagina Facebook della Fondazione di Venezia e sui canali social di M9-Museo del ‘900 (Ascolta). Protagonista della puntata è lo storico ed economista Gianni Toniolo intervistato dal curatore della rubrica, lo storico Livio Karrer. L’appuntamento rientra nel progetto #FDVonair, voluto dalla Fondazione di Venezia per offrire anche sui social media a chi resta responsabilmente a casa un’offerta culturale integrata costruita in particolare attraverso video e podcast.