Benzina e diesel, nuovo giro di ribassi

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il nuovo calo dei prezzi sui mercati petroliferi - con le quotazioni dei prodotti raffinati 'in altalena' - si accompagna a un nuovo giro di ribassi sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio mossa affiancata da un analogo ribasso ma anche sulla benzina per IP, Q8 e Tamoil.

Le medie dei prezzi dell'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico sul self service mostrano la benzina a 1,399 euro/litro (-5 millesimi, pompe bianche 1,390) mentre il diesel è a 1,291 euro/litro (-5, pompe bianche 1,280). Gpl servito a 0,593 euro/litro (-2, pompe bianche 0,583), metano servito a 0,981 euro/kg (-1, pompe bianche 0,976), Gnl 0,948 euro/kg (compagnie 0,966 euro/kg, pompe bianche 0,937 euro/kg). Le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri mostrano la benzina a 118 euro per mille litri (-4, valori arrotondati), diesel a 143 euro per mille litri (+2).