Unindustria, Cicatiello (Adnkronos) confermato presidente sezione Editoria

Massimo Cicatiello, Direttore AdnKronos Comunicazione Gruppo editoriale AdnKronos, è stato confermato all'unanimità Presidente della Sezione Editoria, Informazione e Audiovisivo di Unindustria, l'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo. Ne dà notizia una nota.

La Sezione associa 78 aziende per oltre 3.800 dipendenti. Ad affiancare il Presidente Cicatiello, completano il Consiglio Direttivo, il vice Presidente della Sezione Massimiliano Mafferi (Euroscena) e i componenti Gianni Caputo (Stratego), Fabio De Furia (Dmconsulting), Massimo Romano(Spencer Lewis), Giuliano Rosa Fiorini (Gruppo Rai) Margherita D'Innella Capano (Telpress Italia), Stefano Zapponini, (Guida Monaci).

"La maggior parte dei comparti industriali uscirà da questo momento di crisi in seria difficoltà - afferma Massimo Cicatiello - le preoccupazioni saranno tante e non solo di natura economica, ma anche legate a fattori emotivi. Le aziende dovranno avere la capacità di reinventarsi, di ragionare sulle priorità, di lavorare sulla creatività per raccontarsi".

"Fiducia, trasparenza, valori sociali, innovazione, cambiamento saranno le parole chiave dei prossimi mesi. Molte cose - prosegue il Presidente della Sezione Editoria, Informazione e Audiovisivo di Unindustria - andranno ricostruite, molti settori sostenuti con aiuti pubblici ma tutte dovranno essere supportate nel loro processo di trasformazione dalla variabile comunicazione".

"Tutti avranno necessità di utilizzare la leva della comunicazione e dell'informazione per riappropriarsi velocemente delle proprie quote di mercato. Chi non lo capirà, o non sarà abbastanza veloce a cambiare modello di business e narrazione, rischierà di cessare esistere" osserva.

"Mai come in questa particolare fase dunque, il ruolo delle aziende della nostra Sezione risulterà indispensabile. I media, la comunicazione di impresa, i servizi correlati, sono oggi più centrali che mai. Ed è per questo che intendiamo metterci a disposizione dell'intera Unindustria ed affiancare le aziende di ogni comparto in questo delicato momento. A partire da quello dell' entertainment e del Cinema che saranno oggetto di particolare cura nel prosieguo del mio mandato da presidente" conclude Cicatiello.