Covid, primo servizio italiano per certificazione contro rischi infezione

Arriva il primo servizio italiano per la certificazione contro i rischi da infezione Covid-19. Il Gruppo United attiva il servizio di consulenza e di audit al fine di supportare le aziende nell’implementazione di un sistema di gestione atto a ridurre i rischi di infezione (COVID-19 compreso), propedeutico al possibile ottenimento della certificazione contro i rischi da infezione e a favore della tutela dei dipendenti e dei collaboratori.

L’accompagnamento delle realtà aziendali si svolge sul campo secondo una sequenza precisa che prevede una diagnosi iniziale sui rischi, la valutazione dell’efficacia e della sostenibilità del piano di prevenzione e mitigazione attuato, e la messa in campo di un programma di monitoraggio e reportistica. L’esito del processo è una valutazione, corredata da suggerimenti e pratiche da attuare, funzionale anche al possibile ottenimento della Certificazione RINA.

L’intero processo è condotto mediante una attenta e costante analisi dell’ingente produzione normativa emergenziale, sia a livello nazionale che regionale e locale. Le realtà che implementeranno un sistema di gestione conforme al documento RINA “Bio safety Trust possono dimostrare così ai propri stakeholder, dipendenti, collaboratori o clienti di avere adottato tutte le azioni possibili per contrastare l’epidemia di Covid-19 minimizzando i rischi di tipo biologico, attraverso un insieme sinergico di iniziative che coinvolgono l’organizzazione interna, l’impegno dei collaboratori, le procedure di sanificazione, il monitoraggio costante dei risultati e la comunicazione. L’ottenimento della certificazione, rilasciata da un Organismo di certificazione indipendente contribuisce a garantire tutti gli stakeholder sulla conformità del sistema di gestione implementato e alla tutela del datore di lavoro sotto il profilo del D.Lgs. 231/2001.

Come spiega Carlo Mastrangelo, Ceo del Gruppo United, “Vogliamo sfruttare la nostra esperienza di risk management e compliance operativa per aiutare le realtà complesse a gestire al meglio la problematica Covid-19. Da sempre operiamo fornendo non solamente consulenza, ma soluzioni operative che spaziano dall’analisi all’implementazione di contromisure, dall’utilizzo delle tecnologie all’analisi dei big data, fino al monitoraggio e alla reportistica. L’attività mette a disposizione tutte le competenze del Gruppo United su mobilità, accessibilità, sanificazione, gestione degli spazi e tecnologie utili al distanziamento.”