Fca, tutto pronto per ripartire il 4 maggio

Immagine di repertorio (Afp)

La rete italiana di Fca - fra concessionarie e officine autorizzate - si sta attivando in vista della riapertura del 4 maggio, applicando un protocollo di sicurezza e salute dei clienti e dei dipendenti (elaborato insieme al gruppo Fca con l’aiuto del virologo Burioni) per una ripartenza sicura ed efficace fra nuove sfide, in uno scenario di mercato inedito e ancora più competitivo.

Il protocollo ricalca quanto già definito dall’accordo siglato il 9 aprile tra Fiat Chrysler Automobiles e le Organizzazioni Sindacali Nazionali e si avvale del supporto dell’ente Ambiente, Salute & Sicurezza di Fca, del brand Mopar, del Business Center Italy e dei principali virologi italiani, tra cui il Prof. Roberto Burioni dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

"Si tratta ovviamente - sottolinea il gruppo in una nota - di indicazioni e raccomandazioni generali, non esaustive, che non sostituiscono ma integrano protocolli sanitari ufficiali o disposizioni governative e/o locali, tra cui il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid -19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile, che dovranno essere comunque attuati prontamente e applicati strettamente dalla Rete Fca.