Marco Hannappel nominato presidente di Philip Morris Italia

Marco Hannappel, a capo di Philip Morris Italia come amministratore delegato, ha assunto ieri la carica di presidente dell’affiliata. Dopo aver iniziato il suo percorso professionale in Procter & Gamble, Hannappel ha successivamente maturato esperienze in Beiersdorf e in Philips dove è stato vice presidente e amministratore delegato di Philips TV per Italia, Grecia, Cipro e Malta e presidente e amministratore delegato di TP Vision per il sud Europa. Entrato in Samsung nel 2013, ha ricoperto il ruolo di vice presidente di Samsung Electronics Italia. Dal 2011 è vice presidente di Confindustria Anitec-Assinform con deleghe nazionali all'Elettronica e all'Ambiente.

Nel 2019 Hannappel ha assunto la carica di amministratore delegato in Philip Morris Italia dove, in virtù della sua ampia esperienza in aziende focalizzate su innovazione e tecnologia, sta guidando l’azienda nel processo di transizione dal business convenzionale a quello dei prodotti tecnologici senza combustione.

"Hannappel assume la carica di presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia e, insieme alle oltre 2.500 persone che lavorano nelle due affiliate italiane del gruppo Philip Morris International, perseguirà la visione di costruire un futuro senza fumo, accelerando la sostituzione delle sigarette con prodotti innovativi senza combustione a beneficio di oltre 11 milioni di fumatori adulti in Italia", spiega una nota di Philip Morris Italia.

Philip Morris International (Pmi) sta guidando la trasformazione del mondo del tabacco: vuole creare un futuro senza fumo con lo scopo di sostituire le sigarette a beneficio di tutti quei fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare, della società, dei suoi dipendenti, degli azionisti.

Inoltre Pmi è tra le aziende leader nel mercato dei tabacchi lavorati, dei prodotti senza combustione - inclusi i loro dispositivi elettronici e gli accessori - e degli altri prodotti contenenti nicotina commercializzati al di fuori del mercato statunitense; fornisce su licenza ad Altria Group Inc. i prodotti senza combustione e i relativi dispositivi elettronici per la vendita all’interno del mercato statunitense, autorizzata dalla U.S. Food and Drug Administration.

"Pmi -prosegue la nota- sta costruendo il proprio futuro grazie alla categoria dei prodotti senza fumo che, seppure non siano privi di rischi, rappresentano una valida alternativa al fumo di sigaretta. Grazie alle competenze multidisciplinari impiegate nello sviluppo dei suoi prodotti, alle infrastrutture all’avanguardia e alla validazione della ricerca scientifica, Pmi vuole assicurarsi che i suoi prodotti senza combustione possano incontrare le preferenze dei suoi consumatori e i rigorosi requisiti previsti dalla legge. Il portfolio di prodotti senza fumo Iqos include prodotti a tabacco riscaldato e vaporizzatori di nicotina. Pmi ha stimato che, al 31 marzo 2020, oltre 10 milioni di fumatori adulti nel mondo hanno già smesso di fumare sigarette e sono passati ad Iqos, il dispositivo che scalda il tabacco che è al momento disponibile in 53 mercati – a livello nazionale o solo in alcune città".