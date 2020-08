De Benedetti fonda il suo nuovo quotidiano, si chiamerà 'Domani'?

(Foto Fotogramma)

Carlo De Benedetti fonda un nuovo giornale? Secondo quanto riportato da Dagospia e Open, infatti, De Benedetti, così come aveva anticipato qualche giorno fa in un’intervista a “Il Foglio”, avrebbe deciso di lanciare “Domani”, questo il nome della nuova creatura che potrebbe nascere per fare concorrenza proprio a “Repubblica”, a lungo nelle mani dell’imprenditore e pochi giorni fa “rivoluzionata” (De Benedetti al Foglio ha parlato di “snaturamento”) con l’arrivo alla direzione di Maurizio Molinari. Fonti contattate dall’AdnKronos tendono, però, a sminuire la portata della notizia, anche se i “movimenti” di De Benedetti in quella direzione sembrano accreditati.