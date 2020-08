Cambio gomme, c'è la proroga

(Fotogramma)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha accettato la richiesta di proroga, in via del tutto eccezionale, al 15 giugno del termine per il cambio delle gomme invernali (contraddistinte dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S). E' stata così accolta "in tempi brevissimi" la richiesta delle Associazioni della filiera (AIRP, ANIASA, Assogomma, CNA, Confartigianato e Federpneus).

“Questa sensibilità dimostrata dal Ministero è frutto sicuramente della legittimità della richiesta ma anche del rapporto di reciproca fiducia, ascolto e collaborazione tra le Direzioni Centrali del Ministero e le Associazioni che rappresentano chi produce e chi monta gli pneumatici. Da molti anni le tematiche tecniche e di sicurezza stradale relative agli pneumatici trovano ascolto attento e hanno portato il nostro Paese ad avere circolari esplicative che rispetto ad altri Paesi europei regolamentano in modo più chiaro il tema" commenta il direttore di Assogomma Fabio Bertolotti.