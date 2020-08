Fase 2, esordio con sciopero: stop metalmeccanici Sittel contro disdetta contratto

(Fotogramma)

Primo sciopero proclamato nel giorno di avvio della Fase 2: è la Fiom a chiamare già domani i lavoratori ad uno stop di 8 ore su tutto il territorio nazionale contro la decisione della Sittel azienda operante nel settore delle installazioni telefoniche, che ha annunciato il 30 aprile scorso la disdetta del contratto nazionale e di quelli integrativi aziendali. "Una decisione inaccettabile", commentano all'unisono Barbara Tibaldi, segretario nazionale Fiom e Stefano Angelini della Fiom-Cgil di Firenze.

"Se l'azienda non provvederà a ritirare immediatamente tale decisione, chiediamo a Telecom la reinternalizzazione di tutti i lavoratori della Sittel che attualmente sono in cassa integrazione, visto che si tratta di un'azienda strategica nel settore delle installazioni telefoniche che svolge attività prevalentemente per Telecom", proseguono.