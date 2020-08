"Meno tasse bar e ristoranti"

(Fotogramma)

Il governo lavora ad "un credito d'imposta per gli investimenti già nel 2020" e "alla semplificazione delle procedure che andranno in un provvedimento ad hoc ma che potrebbe vedere alcuni aspetti anticipati già nel decreto d'imminente varo". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.

In vista del prossimo decreto è inoltre allo studio un'esclusione dalla tassa per l'occupazione del suolo pubblico, Tosap, "dei maggiori spazi occupati per rispettare il necessario distanziamento sociale, specie nel settore della ristorazione e un credito di imposta specifico per le imprese che devono affrontare investimenti in questo senso, soprattutto alberghi, ristoranti e bar".