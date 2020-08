Dl maggio, spunta misura taglio orario lavoro a stesso salario

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Taglio dell'orario di lavoro allo stesso salario. E' questa la misura a tempo per affrontare l'emergenza che il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo proporrà nel decreto di maggio che il Governo sta predisponendo. E' quanto s'apprende da fonti governative. In questo contesto, i contratti potrebbero, dunque, prevedere una rimodulazione dell'orario di lavoro, con una riduzione, a parità di salario. Sarebbe anche prevista la conversione di quota parte delle ore in percorsi formativi.