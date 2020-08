Fase 2, Ascani: "Da giugno-luglio riorganizzare servizi per bambini"

(Afp)

Per quanto riguarda il "piano infanzia per far recuperare la socialità ai più piccoli, già da maggio, con il consenso del Comitato tecnico scientifico, vorremmo recuperare con piccoli o piccolissimi gruppi la possibilità di far incontrare i bambini negli spazi riaperti come i parchi pubblici e poi da giugno-luglio riorganizzare servizi veri e propri che diano sicurezza alle famiglie dal punto di vista della cura dei figli. Non solo centri estivi ma servizi organizzati anche per i bambini un po' più piccoli". Così Anna Ascani, viceministra dell’Istruzione, in collegamento con Agorà su Rai3.

Quanto ai sostegni alle imprese, i prestiti di 25mila euro "devono arrivare, c'è una grande banca italiana che lo fa", aggiunge, sottolineando anche che "come ministero abbiamo chiesto che nel decreto economico che si sta scrivendo ci sia un fondo dedicato al sostegno alle scuole paritarie che oggi coprono qualcosa che lo Stato da solo non riesce a fare soprattutto nella fascia 0-6 anni". "Senza quel fondo noi rischiamo a settembre di riaprire senza avere le strutture quindi in queste ore sono in corso interlocuzioni importanti con il ministero dell'Economia", aggiunge.