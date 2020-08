Gualtieri: al lavoro su contributi fondo perduto a imprese

(Fotogramma)

"Per le imprese fino a 5 milioni di fatturato stiamo lavorando per stanziare contributi a fondo perduto". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti presenti, durante l'incontro con le organizzazioni del comparto agroalimentare.

Gualtieri avrebbe annunciato anche che "stiamo lavorando a un'ulteriore proroga di tre mesi, da giugno a settembre, dei versamenti sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio, con possibilità di rateizzazione".

Intanto, al termine del vertice con Confindustria lo stesso ministro in un tweet fa sapere che “continuano gli incontri con le parti sociali. Oggi videoconferenza con Confindustria, Ance, Confapi e Confprofessioni sul prossimo decreto. In modo costruttivo e collaborativo, nel rispetto dei ruoli, lavoriamo tutti #insieme per far ripartire il prima possibile l'Italia”.