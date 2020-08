Patuanelli: "Alcune banche non collaborano su dl liquidità"

Fotogramma

"Gli effetti del decreto liquidità scontano l'atteggiamento di alcuni istituti bancari che non collaborano come dovrebbero". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, nel corso del question time al Senato. "Però è anche vero - ha aggiunto - che l'impianto normativo funziona e in molti" stanno beneficiando del decreto.