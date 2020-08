Bozza dl Rilancio, per edilizia superbonus al 120%

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Incremento delle detrazioni relative a spese per riqualificazione energetica, misure antisismiche e installazioni di impianti fotovoltaici sostenute fino al 31 dicembre 2021, portandole al 120%. Lo prevede la proposta contenuta nella bozza del Dl Rilancio. In parallelo, si propone di consentire ai committenti di ricevere uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori effettuati a fronte del trasferimento all’impresa che ha effettuato i lavori di un credito d’imposta pari al 120% del costo dei lavori.