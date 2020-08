Coronavirus, Georgieva: "Dati in arrivo peggiori di stime Fmi pessimistiche"

(Afp)

"Abbiamo stimato un calo del Pil globale del 3% nel 2020 seguito da una parziale ripresa nel 2021 ma i dati in arrivo sono al di sotto delle nostre stime pessimistiche". Lo afferma la direttrice del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva, in una sessione degli incontri 'The State of the Union'. L'economista bulgara segnala come "le differenze" nell'impatto e nella situazione finanziaria "fra le diverse nazioni renderà la ripresa più complessa". "Questa crisi - osserva - offre comunque l'opportunità per costruire un mondo migliore, è il momento di costruire un mondo più resiliente".