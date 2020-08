"Cresciuto e-commerce, in atto rivoluzione copernicana"

Alessandro Giglio, Ceo di Giglio Group SpA

"La pandemia ha fatto fare alla crescita del digitale in Italia un salto evolutivo alle nostre abitudini: finora l’e-commerce era quasi laterale al business principale, quello fisico. Oggi invece le nostre abitudini sono cambiate perché il digitale è diventato il grande protagonista delle nostre vite e tutto dovrà adeguarsi a questa evoluzione ormai irreversibile. È in atto una rivoluzione copernicana nel digitale che potrebbe far ottenere all’Italia l’1% di pil". Ad affermarlo è Alessandro Giglio, Ceo di Giglio Group SpA, leader mondiale in export digitale delle eccellenze del Made in Italy, in relazione al dato Istat che certifica a marzo la crescita solo dell’e-commerce.