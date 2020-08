Gualtieri: "Per Mes unica condizione spesa sanitaria"

Foto Fotogramma

"L'Eurogruppo conferma che il Mes potrà offrire finanziamenti per il 2% del Pil a tasso quasi zero per spese sanitarie e di prevenzione dirette e indirette legate al Covid-19. La Commissione verificherà solo questo requisito. Non potranno essere introdotte condizioni aggiuntive". Ad affermarlo in un tweet è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.

"Siamo al lavoro per attivare dal primo giugno anche Sure per finanziare la cassa integrazione e il Fondo paneuropeo di garanzia della Bei per le imprese, e per avere operativo già in estate il Recovery Fund che dovrà avere dimensioni adeguate alla crisi", aggiunge Gualtieri.