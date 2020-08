Di Maio: "Mes? Puntiamo a Recovery Fund"

"L’Italia punta sul recovery fund". Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ribadisce la sua posizione sugli strumenti di aiuto europei nell'emergenza coronavirus, anche dopo l'impegno da parte della Commissione Ue a eliminare qualsiasi tipo di condizionalità e di meccanismi di sorveglianza nel caso di accesso alle linee di credito del Mes.

"È importante definire i tempi esatti e non aspettare il bilancio europeo del 2021 - sostiene Di Maio in un'intervista all'Adnkronos - I soldi devono arrivare subito. Anche il presidente Giuseppe Conte si è speso molto per il recovery, per noi è lo strumento che può realmente aiutare il nostro Paese. Ogni altro tipo di dibattito è al momento fuorviante".