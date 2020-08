Testa: "Enea con Fratello Sole contro la povertà energetica"

Federico Testa, presidente Enea, spiega la proposta Enea-Fratello Sole per l'efficienza energetica nel Terzo Settore. "L'obiettivo è quello di fare in modo che chi opera nel terzo settore possa risparmiare i costi conseguenti all'utilizzo dell'energia e quindi avere più risorse per fare quello che è il suo fine primario: cioè favorire le attività a favore degli ultimi e dei più poveri", racconta Testa all'Adnkronos.