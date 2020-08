Bozza dl Rilancio, via la Tosap per spazi extra bar e ristoranti

Fotogramma

Via la Tosap sulle maggiori superfici utilizzate dalle imprese di pubblico esercizio, titolari o richiedenti concessioni di suolo pubblico per assicurare il distanziamento sociale determinato dall’emergenza Covid-19. E' quanto prevede una bozza del dl Rilancio, secondo la quale dal 1° novembre 2020, la norma decade automaticamente salvo proroghe.

Inoltre fino al 31 ottobre 2020, l'installazione temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani pubblici, di interesse artistico e storico di strutture facilmente amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni non è subordinata ad autorizzazione. Durante il periodo in questione restano comunque ferme le disposizioni che regolano la concessione e l’autorizzazione per l’utilizzazione delle superfici.