Dl liquidità, banche: "In weekend oltre 140mila domande a fondo garanzia"

Sabato e domenica scorsi, giorni solitamente non lavorativi, le banche hanno continuato ad inviare domande al fondo di garanzia che, a domenica 10 maggio, ne ha ricevute oltre 140 mila (rispetto alle 128mila a venerdì 8 maggio) per finanziamenti richiesti di 7 miliardi e 200 milioni di euro. Lo rende noto l'Abi. Di queste domande, fino a domenica 10, ne sono pervenute al Fondo di garanzia circa 117 mila per importi fino a 25 mila euro, rispetto alle 105 inviate fino a venerdì 8 maggio, per un importo ora di circa due miliardi e mezzo di euro.

"Questi numeri di domande inviate dalle banche anche di sabato e domenica al Fondo di garanzia, per numeri complessivi ed importi in continua crescita, evidenziano il forte impegno delle banche e dei lavoratori bancari, pur nella prolungata emergenza da coronavirus", sottolinea l'Abi.