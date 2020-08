Dadone: "No a sanatoria braccianti, non risolve il caporalato"

"E’ una questione molto complessa e delicata: un conto è prorogare il permesso delle persone che sono venute qui regolarmente, più difficile è dire invece si fa una sanatoria tout court, che penalizzerebbe chi si è comportato in maniera corretta". Lo ha affermato a "Sono le venti" su Canale 9 il ministro per la Pa Fabiana Dadone a proposito della misura per la regolarizzazione dei braccianti agricoli stranieri che sta tenendo banco nel governo e che dovrebbe entrare nel dl Rilancio.

"Comunque il caporalato resta un problema molto grande che temo - ha aggiunto Il ministro grillino - non si riesca a risolvere semplicemente con una sanatoria così come non si è riusciti a risolvere con una legge sul caporalato, approvata nella passata legislatura, che era molto importante e innovativa".