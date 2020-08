Fase 2, "in dl rilancio norma per velocizzare cig"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una norma nel dl rilancio per velocizzare le procedure per la cassa integrazione. E' quanto emerso, a quanto si apprende, nell'incontro tra i ministri degli Affari regionali e del Lavoro Francesco Boccia e Nunzia Catalfo con le regioni. Boccia ha ribadito che vista la fase emergenziale ci vogliono procedure semplificate e veloci e che troviamo una soluzione solo con una collaborazione istituzionale. Catalfo ha riconosciuto il grande sforzo fatto dalle regioni, e farà una proposta nelle prossime ore da inserire nel dl rilancio o eventualmente come emendamento. Le regioni sono d'accordo con metodo hanno chiarito che non hanno responsabilità sui tempi lunghi.