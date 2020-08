Poste: "Impossibili stime realistiche su impatto Covid in 2020"

L’emergenza sanitaria in corso, legata alla diffusione del Covid-19, influirà in maniera decisa sull’evoluzione del contesto economico e sociale dei prossimi mesi e ad oggi non è possibile delineare con precisione quella che sarà la “nuova normalità”; ciò rende impossibile effettuare realistiche previsioni sull’evoluzione economica e finanziaria del Gruppo nel corso del 2020. Lo evidenzia la società nella nota sui risultati del primo trimestre dell'anno.

Nell’emergenza sanitaria e umanitaria che il Covid-19 ha rappresentato in questi mesi, la priorità del Gruppo è stata fin da subito quella di tutelare la salute dei propri dipendenti e della clientela, supportando le comunità e le Istituzioni nazionali nella gestione della crisi, garantendo un livello continuativo di servizi di pubblica utilità su scala nazionale.

L’ingente sforzo organizzativo ed economico effettuato nel mese di marzo ha consentito al gruppo, sottolinea ancora la nota, di adeguare la rete degli uffici postali e del recapito ai nuovi standard di sicurezza, spesso anticipando le indicazioni del Governo, a garanzia della continuità operativa per l’Azienda, che ha costituito e costituisce un asset per le istituzioni nella gestione dell’emergenza e ha affermato Poste Italiane come un punto di riferimento per tutte le aziende nazionali in quella che sarà la “nuova normalità”.