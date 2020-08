Bellanova: "Io come Fornero? Imbarazzo se paragone è con Salvini"

"Il confronto con Salvini, quello sì che mi avrebbe fatto davvero molto male. La professoressa Fornero è una persona di grande competenza e di grande professionalità che io rispetto e con la quale, su alcune questioni, la pensiamo in mondo diverso ma non è il confronto con la professoressa Fornero che mi imbarazza, mi avrebbe imbarazzato molto un confronto con Salvini". Così Teresa Bellanova, ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali, ospite di 24 Mattino su Radio 24, sui paragoni fatti a seguito della commozione della ministra durante la presentazione ieri del Dl Rilancio.

"So che i sentimenti sono un fatto privato ma ci sono momenti in cui non si riesce a governarli e per me ieri è stato uno di questi. Siamo il frutto della nostra storia, chi non sente questo agisce da mestierante. Io nella mia vita ho avuto momenti difficili ma anche la fortuna di fare le cose con grande passione e ieri tutto questo si è palesato in un momento in cui ero nella condizione di poter dire che si migliorava la vita degli altri", ha aggiunto la ministra.

"Le lacrime del ministro Bellanova (Fornero 2) per i poveri immigrati, con tanti saluti ai milioni di italiani disoccupati, non commuovono nessuno", ha detto Matteo Salvini dopo la conferenza tenuta ieri dal governo.