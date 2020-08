Cafiero De Raho a 'Diciottominuti - uno sguardo sull'attualità'

Oggi, alle 16, la Fondazione studi consulenti del lavoro, nel corso del programma 'Diciottominuti - uno sguardo sull'attualità', intervisterà il procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, per commentare come la criminalità organizzata può approfittare della crisi economico-finanziaria delle imprese, che hanno subito effetti a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, per compiere operazioni sospette e attività illecite.

Nel corso della trasmissione, in diretta sul sito www.consulentidellavoro.it e sulle pagine Facebook e Instagram Consulenti del Lavoro, e raggiungibile anche dal portale del Gruppo Adnkronos, www.adnkronos.com, interverrà anche Antonino Bartuccio, testimone di giustizia, e saranno mostrati i risultati dell'indagine 'Il ruolo delle banche nelle misure a sostegno di imprese e lavoratori', condotta dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sull'emergenza liquidità di aziende e lavoratori.

Inoltre, l'assessore alla semplificazione dei percorsi amministrativi, affari legali e contenzioso della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, illustrerà i contributi a fondo perduto erogati dalla Regione alle attività commerciali e artigianali maggiormente penalizzate dalla sospensione dell’attività subita negli ultimi due mesi dalle misure di contenimento introdotte dal Governo. Infine, le risposte ai quesiti a cura dell'esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Luca Caratti.