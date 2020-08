Riparte Tgv Milano-Parigi, al via una corsa al giorno

(Fotogramma/Ipa)

Sncf Voyages Italia annuncia la graduale ripresa della circolazione dei Tgv tra l’Italia e la Francia. E’ infatti disponibile una corsa giornaliera andata/ritorno tra Milano e Parigi e, per far fronte all’attuale emergenza sanitaria, l’azienda ha adottato una serie di misure di sicurezza, in conformità a quanto previsto dalle autorità francesi e italiane. E' quanto si legge in una nota che spiega quali saranno le misure di sicurezza per personale e passeggeri.

Oltre a prevedere un sistema di prenotazione a posti “alternati” fino al 2 giugno, per consentire il distanziamento sociale, la compagnia ha messo in campo una serie di misure di prevenzione. A cominciare dall'obbligo di indossare la mascherina senza la quale i passeggeri non saranno autorizzati a salire a bordo anche se in caso di necessità potrà essere fornita dal personale a bordo. Per assicurare la disinfezione delle mani a bordo sono assicurati acqua e sapone nei bagni mentre il gel disinfettante è presente a libero servizio sul percorso in territorio italiano. In caso di mancanza temporanea di acqua e sapone nella tratta in Francia, sarà reso disponibile gel disinfettante per garantire la pulizia delle mani.

Per quel che attiene alla pulizia dei convogli le attività di sanificazione e pulizia sono state potenziate, aumentandone la frequenza e adattando la tipologia di disinfezione. E anche per garantire il distanziamento sociale i servizi di ristorazione a bordo sono sospesi. Sncf Voyages Italia ricorda inoltre che per recarsi in Francia occorre essere muniti di apposita autodichiarazione, disponibile sul sito del Ministero dell’Interno francese anche in versione digitale. SNCF Voyages Italia infine conferma che fino al 27 maggio, per viaggi fino al 24 giugno, sarà possibile effettuare gratuitamente il cambio o procedere con l’annullamento tramite i canali di acquisto online entro l’orario di partenza del treno indicato nel biglietto oppure successivamente alla data di partenza del treno tramite la pagina Sncf.com dedicata.