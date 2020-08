Fase 2, Giglio: 'boom del food online in lockdown, +500% in 2 mesi'

(Fotogramma)

"Alcuni brand del food di cui gestiamo l’e-commerce hanno registrato un boom nelle vendite online in questi ultimi due mesi di lockdown con crescite esponenziali superiori al 500%. Le abitudini di acquisto delle persone sono irreversibilmente mutate e dovremo confrontarci d’ora in poi con una realtà molto diversa da quella pre-covid". Ad affermarlo in una nota è Alessandro Giglio, Ceo di Giglio Group SpA, leader mondiale in export digitale delle eccellenze del Made in Italy.

Giglio spiega che "il valore globale dell’e-commerce dovrebbe raggiungere nel 2022 oltre 4.000 miliardi di dollari. Secondo recenti stime, nel 2022 circa 3,2 miliardi di consumatori acquisteranno online". Anche il Food 4.0, settore strategico simbolo del Made in Italy, rappresenta una nuova linea di business in forte crescita, dando la possibilità ai Web Consumers di tutto il mondo di avere facile accesso alle eccellenze alimentari italiane, acquistandole dalle principali vetrine dei Marketplace.

"Nonostante lo scetticismo iniziale di molti operatori del settore, oggi assistiamo ad un radicale cambiamento: l'ingresso dell'e-commerce nel mondo del food. Per le aziende italiane del settore food è cruciale cogliere questa nuova grande opportunità", conclude Alessandro Giglio.