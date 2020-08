Dl rilancio, ecobonus e sisma bonus anche per seconde case non unifamiliari

Il super ecobonus e il super sismabonus al 110%, che si applica per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente e sostenute dal primo luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, si applica anche per i lavori nelle seconde case ma se non sono unifamiliari.

E' quanto prevede il dl rilancio, approvato dal Consiglio dei ministri, e che è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nel provvedimento, visionato dall'Adnkronos, infatti, viene specificato, che "le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale".