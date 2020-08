Altroconsumo, le polizze assicurative contro le calamità non superano il 3%

(Fotogramma)

I dati ci dicono che gli italiani non hanno una propensione naturale ad assicurarsi, almeno quando si tratta della propria abitazione. Secondo il report Ania Trends – Focus assicurazione incendio abitazioni civili sulle polizze attive al 31 marzo 2019, la tendenza è quella di non adottare alcun tipo di protezione o farlo solo se obbligatorio. Basti pensare, rileva Altroconsumo in un report, che meno del 50% delle case è coperto contro il rischio di incendio e in un caso su cinque si tratta di polizze quasi “obbligate” (legate alla stipula di un mutuo). Per quanto riguarda le assicurazioni contro le calamità naturali, emerge che solo il 3% degli italiani ne ha sottoscritta una. Il dato risulta essere preoccupante visto che in molte zone del paese eventi come inondazioni o terremoti sono tutt’altro che rari.

Sebbene la situazione sia critica, stiamo assistendo ad un aumento di interesse verso questo tipo di tutele. Altroconsumo ha quindi deciso di includere nella sua analisi periodica sulle polizze multirischio quei prodotti che oltre alle tradizionali garanzie (incendio, responsabilità civile, furto...) offrono anche la copertura per le calamità naturali (terremoto, inondazione e alluvione).

Le polizze prese in esame dall’Organizzazione sono state 25 (con una quota di mercato superiore all’80% per il rischio incendio ed elementi naturali). Salgono a 32 contando anche i prodotti per calamità naturali abbinati. Una delle polizze considerate all’interno dell’indagine (Zurich Connect) è realizzata e distribuita in esclusiva da Altroconsumo Connect per i soci di Altroconsumo.

I premi sono basati su una famiglia di Milano con un appartamento di novanta metri quadri, senza antifurto, al quarto piano in un palazzo di sette, pagato 300.000 euro e costruito nel 1980.

Le garanzie offerte sono acqua condotta, ricerca e riparazione del guasto, fenomeni elettrici ed atmosferici e furto (massimale di 5.000 euro), incendio e responsabilità civile capofamiglia (famiglia di tre persone più un cane, con massimale di 1 milione di euro). Per le calamità naturali la città presa in esame è Brescia (rischio sismico pari a 2 in una scala da 1 a 4).

L’indagine Altroconsumo è stata condotta attraverso una valutazione di qualità basata sull’analisi globale delle coperture, tenendo conto anche degli eventuali sottomassimali, delle franchigie e degli scoperti. Il giudizio globale è una media ponderata dei voti delle singole coperture che tengono conto delle varie voci ricomprese. Nella classifica delle migliori polizze casa senza calamità naturali ai primi posti ci sono Generali Italia, UnipolSai e Zurich. In quelle polizze casa con calamità naturali ai primi posti si collocano Reale Mutua, UnipolSai, Aviva e Axa.