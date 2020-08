Dombrovskis: "Colpiti da meteorite che ha lasciato cratere in economia Ue"

(AFP)

"Il coronavirus ci ha colpiti come un meteorite e ha lasciato un cratere nell'economia Ue", pertanto "il pacchetto del semestre europeo è stato ridisegnato per fornire linee guida agli Stati membri per navigare nella tempesta". Lo dice il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, presentando il pacchetto di primavera del semestre europeo.