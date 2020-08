Dl Rilancio, stop delocalizzazione imprese: arriva fondo da 100 milioni

Fotogramma

Arriva il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, con una dotazione di 100 milioni, con l'obiettivo di ''intercettare tutti i processi di delocalizzazione o cessazione delle attività di rilevante impatto economico-sociale sul territorio nazionale, in maniera più rispondente alle situazioni di crisi recentemente portate all’attenzione del Governo''. La misura è contenuta nel decreto legge rilancio e illustrata nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento. Il nuovo strumento andrà a sostituire il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale (mai diventato operativo), e riceve in 'eredità' i 30 milioni che erano stati stanziati.