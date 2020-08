Dadone: "Smart working nella P.A. va regolato con legge e accordi sindacali"

(Fotogramma)

Lo smart workng nella Pa "va regolamentato in parte con la legge e in parte con accordi sindacali". E' quanto ha affermato il ministro della Pa Fabiana Dadone ospite di 'Timeline' su Sky Tg 24.

"E' una materia delicata, bisogna raggiungere il giusto equilibrio, non si può mettere troppo in legge perché si limiterebbe troppo la discussione sindacale a certe modalità di lavoro che sono flessibili per loro natura". Quanto al diritto alla disconnessione, ha aggiunto, "è sicuramente un punto importante da toccare e credo che andrebbe discusso proprio con i sindacati".