Gualtieri: "Entro lunedì bonus automatico per 4 milioni di autonomi"

(Fotogramma)

''La situazione è difficilissima'', ''ho sempre evitato qualsiasi tipo di trionfalismo e rivendicazione di aver risolto tutti i problemi''. Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo a 'Piazza pulita' su La7.

Entrando nel dettaglio delle misure il ministro spiega: ''Solo oggi sono erogati 1,4 milioni'' di bonus da 600 euro ''in automatico, senza richiesta, e da qui a lunedì tutti i 4 milioni di lavoratori che li hanno avuti" a marzo ''li avranno automaticamente''. Quanto al bonus vacanze ''parleremo'' con gli albergatori ''e se lo vorranno migliorare lo miglioreremo'' dice il ministro dell'Economia. Poi il bonus bici. ''Biciclette, monopattini, eccetera, sono un pezzo importante di una strategia della mobilità che, giustamente, la ministra dei Trasporti sta definendo perché dobbiamo decongestionare il trasporto pubblico per motivi evidenti di sicurezza'' sottolinea Gualtieri.

Il ministro dell'Economia parla anche di Fca. ''Decideremo di imporre delle condizioni molto rigide per questo prestito'' chiesto da Fca e se non saranno rispettate ''perderà il finanziamento'', avverte. ''Vogliamo utilizzare questa leva anche negoziale, per far sì che sia e rimanga radicato in Italia, perché ne va dello sviluppo industriale e occupazionale del Paese - rileva - Noi pensiamo che possa essere anche l'occasione di un'operazione di politica industriale, cioè un grande gruppo multinazionale che si sta fondendo con un altro gruppo (Fca e Psa). Abbiamo un interesse strategico che rimanga radicato in Italia''. Riguardo al prestito e alle polemiche sollevate perché il gruppo ha la sede principale in Olanda, Gualtieri scandisce: "Noi siamo molto arrabbiati con i Paesi europei che fanno dumping fiscale''.

Il ministro ribadisce poi che ''la patrimoniale non è nel programma di governo e quindi non verrà realizzata. Siamo a favore della progressività delle imposte''.